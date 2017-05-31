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В Турции разбился военный вертолет: погибли генерал и офицеры обновлено 23:50

 

Тринадцать военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена погибли при крушении вертолета Сoagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, сообщает Геннштаб ВС Турции.

Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП.

На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык. 

*  *  *23:18

В Турции в провинции Ширнак разбился военный вертолет, передает Reuters.

Подробности инцидента пока неизвестны. 

Информация о погибших не поступала.

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