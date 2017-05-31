Тринадцать военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена погибли при крушении вертолета Сoagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, сообщает Геннштаб ВС Турции.
Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП.
На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.
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В Турции в провинции Ширнак разбился военный вертолет, передает Reuters.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Информация о погибших не поступала.