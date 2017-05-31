Тринадцать военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена погибли при крушении вертолета Сoagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, сообщает Геннштаб ВС Турции.

Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП.

На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

* * *23:18

В Турции в провинции Ширнак разбился военный вертолет, передает Reuters.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Информация о погибших не поступала.