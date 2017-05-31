Подписаться на уведомления
 

Дутерте напомнил дочери Клинтон про историю с Моникой Левински

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте напомнил дочери бывшего президента США Челси Клинтон о том, что у ее отца был роман со стажеркой Моникой Левински, сообщает Рейтер. Таким образом глава государства ответил на критику Клинтон в свой адрес.

Недовольство дочери американского экс-президента вызвали слова Дутерте о насилии над женщинами. Филиппинский лидер сделал резкое высказывание, объявляя военное положение в стране.

"За это военное положение и любые его последствия отвечать буду я и только я. Делайте свою работу. Остальное — за мной. Если надо, я сяду за вас в тюрьму. Если вы изнасилуете трех женщин, я скажу, что это сделал я", — заявил Дутерте в обращении к солдатам, слова которого приводит Daily Mail.

Челси Клинтон написала на это в Twitter: "Не смешно. Совсем. Дутерте — бандит и убийца, который не обращает внимание на права человека. Важно и дальше говорить о том, что изнасилование — это не шутки".

В ответ Дутерте напомнил о нескольких случаях сексуального насилия над японками в Окинаве, где базируются американские войска. "Это преступление действительно совершают солдаты, преимущественно американцы, в Окинаве. А о филиппинских военных такого никто никогда не слышал", — заявил президент. Он также объяснил, что имел в виду, когда говорил об изнасилованиях.

"Я предупредил солдат, что за любое их действие отвечать придется мне. Я взял на себя ответственность за их глупость. Я выразился саркастично", — подчеркнул Дутерте.

Филиппинский лидер осудил тех, кто обрушился на него с критикой. "Эти бабы, они слышат только про изнасилования. Как, например, эта Челси, она на меня набросилась… Я ей так скажу: а когда твой отец, президент Соединенных Штатов, занимался сексом с Левински и другими женщинами в Белом доме, каково тебе было? На него ты тоже накинулась?" — спросил Дутерте.

974 просмотров


Старости
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока»
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 24° / 18°
2 Июн 26° / 19°
3 Июн 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9016 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим американские источники
Обвал цен на нефть
В Турции разбился военный вертолет: погибли генерал и офицеры обновлено 23:50
Дутерте напомнил дочери Клинтон про историю с Моникой Левински
CNN разорвала контракт с Кэти Гриффин после фото с отрубленной головой Трампа
Азербайджан ускоряет создание свободных экономических зон
Нападение на нефтяной танкер у берегов Йемена
В отеле Трампа арестовали мужчину с оружием
Начальник Центрального военного госпиталя Армении снят с должности
Служба внешней разведки получила эмблему фото
Вашингтон готов помогать в урегулировании в Карабахе
Бои на востоке Турции: погибли трое военных
Британский фрегат перехватил партию наркотиков на $84 миллиона
Пассажир пытался вломиться в кабину пилотов
Ильхам Алиев отдал распоряжение о призыве
Роберт Секута о партнерстве Баку и Вашингтона
Британский посол: «Азербайджан – приоритетная страна для нас»
Армяне создают футбольный клуб в противовес «Карабаху»
Афгана Мухтарлы арестовали на три месяца
Азербайджанская армия перехватила устройство видеонаблюдения армян фото
Еврокомиссия предлагает создать экономический и монетарный союз
Россия решила выдворить и эстонских дипломатов
В Бейруте задержали одного из лидеров ИГИЛ
Теракт: ранен посол Ирана, пострадали посольства Франции и Германии наш комментарий
Западный Университет: начало успешной карьеры
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться