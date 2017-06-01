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Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим американские источники

 

Президент США Дональд Трамп намерен заморозить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода. Об этом сообщил в среду американский телеканал NBC, передает ТАСС.

По сведениям его источников, глава Белого дома намерен воспользоваться правом вето, что позволит оставить дипломатическое представительство в Тель-Авиве. Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать вступление в силу закона. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший.

Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама. Теперь то же, по данным NBC, планирует сделать новый президент США. При этом в публикации отмечается, что американский лидер пока не принял окончательно решения по данному вопросу. Во время президентской гонки Трамп заявлял, что в случае победы на выборах может рассмотреть вопрос о переносе посольства.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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