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Клинтон заявила о планах Путина «сокрушить США»

 

Экс-кандидат в президенты от демократов, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Variety заявила, что хакеры, помешавшие ее кампании в 2016 году, все еще активно участвуют в политике страны, а президент России Владимир Путин хочет «сокрушить США».

«Я считаю, что важно выучить реальные уроки из последней кампании. Силы не просто заинтересованы во влиянии на выборы и политику. Они намерены влиять на экономику и наше единство как нации», — отметила она.

По словам Клинтон, кампания по дезинформации, которую, как она утверждает, вела Россия, уменьшила ее шансы на успех. Для этого были использованы соцсети, которые были не готовы к борьбе с «фейковыми новостями».

«Важно, чтобы американцы, чтобы люди в технологиях и бизнесе понимали, что Путин хочет сокрушить нас. Он ведь давний агент КГБ», — добавила Клинтон.

Она подчеркнула, что таким образом впервые в истории «техническая революция использовалась как политическое оружие».

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