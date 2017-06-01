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Чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала о лесбиянках в теннисе

 

Австралийская теннисистка Маргарет Корт, 24-кратная победительница турниров «Большого шлема», рассказала о ситуации с количеством лесбиянок в теннисе. Ее слова приводит Yahoo Sports.

«Сейчас в теннисе множество лесбиянок. Когда играла я, была всего парочка, но они была среди лидеров и приглашали молодых девочек на вечеринки и все такое... Сейчас на эту тему полно литературы, в головы детей вбивают всю эту чепуху. Если у ребенка нет родителей, которые его воспитывают правильно, то он может почувствовать себя обиженным. И он начинает думать: "А может, я девочка?", в то время когда он на самом деле мальчик», — сказала Корт.

По словам 74-летней экс-теннисистки однополые отношения и браки идут от дьявола.

« Это то же самое, что делал Гитлер и делали коммунисты — проникали в сознание детей», — добавила Корт.

Маргарет Корт — самая титулованная теннисистка в истории. Она 11 раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии в период с 1960 по 1973 годы, пять раз Ролан Гаррос (1962 - 1973), трижды Уимблдон (1963 - 1970) и пять раз Открытый чемпионат США (1962 - 1973). После завершения спортивной карьеры Корт стала священницей в церкви пятидесятников. Является последовательным критиком однополых отношений и браков.

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