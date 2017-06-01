В Сабунчинском районном суде продолжается судебный процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных. Заседание, прошедшее на прошлой неделе, было посвящено эпизоду, связанному с потерпевшим Джафаром Сафаровым, бывшим владельцем рынка в поселке 8-й километр.

Потерпевший заявил, что в декабре 2005 года он собирался выехать из Баку по делам, когда ему позвонил брат Салман и сообщил, что в офис на рынке явились сотрудники МНБ и увезли с собой в министерство трех работников. А через несколько минут Дж.Сафарову позвонил сотрудник МНБ, представившийся Акифом Човдаровым, и предложил немедленно явиться в министерство, причем точно указав его местонахождение в тот момент. Поняв, что за ним следят, Джафар Сафаров отправился в МНБ. Там он увидел директора своей компании, бухгалтера и брата.

Генерал Човдаров заявил потерпевшему, что рынок «8-й км» принадлежит бывшему министру экономического развития Фархаду Алиеву, а затем стал допытываться, как и у кого он купил этот торговый объект. После нескольких часов допроса Акиф Човдаров сказал Дж.Сафарову, что он должен передать ему 500 тысяч долларов. Вскоре все задержанные были отпущены. Однако через некоторое время А.Човдаров вновь позвонил Сафарову и заявил, что деньги не нужны, но необходимо оформить документы на рынок на имя другого человека.

На следующий день сотрудники МНБ буквально вынудили Дж.Сафарова поехать с ними в нотариальную контору возле магазина «Олимп» и подписать документы о передаче рынка некоему Гулу Джафарову. Потерпевший утверждал, что никогда не видел этого человека, но слышал, что он близкий родственник Акифа Човдарова.

Сам же Сафаров, по его словам, приобрел торговые площади у Чингиза Асадова. В 1999 году он сначала арендовал половину овощного базара, а на следующий год вместе с братьями взял в аренду и оставшуюся часть. В 2001 году он за 240 тысяч долларов приобрел ту часть рынка в поселке 8-й километр, где торговали овощами и фруктами. Ну а в декабре 2005 года разбойничьим образом объект у него отобрали.

Насколько известно потерпевшему, Чингиз Асадов был формальным владельцем рынка, на самом же деле он принадлежал неким Абдулле и Сафтару, которые в свое время активно способствовали продаже объекта ему самому.

Отвечая на вопросы защитников обвиняемых, Джафар Сафаров всячески пытался уклониться от конкретных вопросов, в чем ему усиленно помогали оба его адвоката.

Между адвокатом Эльханом Гулиевым и потерпевшим произошел следующий диалог.

Адвокат: Сколько вы заплатили за рынок в 2001 году?

Сафаров: 240 тысяч долларов.

Адвокат: А сколько стоил объект в 2005 году, когда, как вы утверждаете, его у вас отобрали?

Сафаров: 5-10 миллионов долларов.

Адвокат: Как же это получилось, что торговый объект стоимостью в 10 миллионов долларов вам продали всего за 240 тысяч?

Сафаров: Сколько просили, за столько и купили.

Адвокат: Кому вы передали деньги за покупку?

Сафаров: Владельцам базара – Сафтару и Абдулле.

Адвокат: А на чье имя до покупки был оформлен базар?

Сафаров: На имя Чингиза Асадова.

Адвокат: Почему же договор на приобретение объекта, заверенный нотариусом, вы заключили с Чингизом Асадовым, а деньги дали Сафтару и Абдулле? Считаете, это законно?

Сафаров: Конечно. Зачем вообще вам сведения, как я купил базар у Чингиза? Какое это имеет значение?

Адвокат: Для меня имеет.

Адвокат: После того как рынок у вас отобрали, вы жаловались на Акифа Човдарова?

Сафаров: Да.

Адвокат: Что предприняла прокуратура после проверки? Човдарова привлекли к ответственности?

Сафаров: Нет.

К опросу потерпевшего подключился и адвокат Камандар Насибов.

Насибов: Вы сказали, что Чингиз Асадов не был владельцем базара. В таком случае, что он там делал, чем занимался на объекте?

Сафаров: До меня владельцем базара был он.

Насибов: Вы утверждали, что Чингиза Асадова подучил продать вам рынок Акиф Човдаров. Даже машину ему купил за услуги. А кто подучил вас?

Сафаров: Никто.

Насибов: До покупки базара вы вместе с братьями похитили брата Чингиза Асадова и удерживали его в подвале дома торжеств «Егяна». Вы требовали у Чингиза деньги за освобождение его брата?

Сафаров: Нет.

С места подал реплику адвокат Джафара Сафарова: Скажи, что не помнишь.

Насибов: Дай ему возможность самому ответить на вопрос. В материалах дела указано, что этот эпизод выведен в отдельное производство и следствие по нему продолжается. Итак, Сафаров, вы жаловались куда-то в качестве единственного владельца базара в 2005-2006 годах?

Сафаров: Нет.

Насибов: Сколько вы заплатили за половину базара?

Сафаров: Я не помню.

Насибов: Повторяю вопрос: сколько вы сначала заплатили за половину базара и во сколько обошлась вторая?

Сафаров: Не помню.

Насибов: А когда вы заплатили 240 тысяч долларов?

Сафаров: Не помню.

Насибов: Вы вообще платили за объект?

Сафаров: Не помню.

Насибов: А сколько прошло времени между покупками первой и второй части базара?

Сафаров: Не помню.

Насибов: Что вы можете сказать о том, как брат Фархада Алиева Рафик избил на базаре Чингиза Асадова?

Сафаров: Я этого не видел.

Насибов: Вы были знакомы с Сафтаром и Абдуллой?

Сафаров: Нет, я их не знаю.

Насибов: В вашем заявлении в МНБ на Чингиза Асадова упомянуто имя влиятельного человека, ныне покойного.

Сафаров: Я никого не упоминал.

К опросу подключился и адвокат Садиг Расулов.

Расулов: Вы единственный владелец рынка?

Сафаров: Да.

Расулов: Вы видели в МНБ Чингиза Асадова?

Сафаров: Нет.

Расулов: Из материалов дела следует, что вы через некоторое время после приобретения у Чингиза Асадова объекта взяли у него заверенное нотариусом подтверждение, что вместе с объектом он продал вам и компанию Maral-Veqa. Какая была в этом необходимость?

Сафаров: Не брал я у него никаких документов.

Расулов: Но ведь в деле есть указание на это.

Сафаров: Не помню.

Расулов: Вы сказали, что после того, как ваш отец и братья написали жалобы, Акиф Човдаров вас вызвал и угрозами потребовал отозвать свои заявления. Когда и куда он вас вызывал?

Сафаров: Не помню.

Расулов: В своих показаниях на следствии вы утверждали, что шесть месяцев не могли прийти в себя после вызова в МНБ. Вы обращались к врачам?

Сафаров: Нет, я сам купил себе лекарства.

Расулов: Угрожал ли вам Човдаров арестом из-за того, что ваш отец и братья написали жалобы на него?

Сафаров: Нет, такого не было.

Затем показания по эпизоду дал потерпевший Салман Сафаров, брат Джафара Сафарова.

Этот потерпевший счел нужным уточнить, что хотя официальным владельцем рынка числился его старший брат, всем на объекте заправлял он.

«Я с юных лет работал на этом базаре. Мы его по частям взяли в аренду, а потом выкупили. Мы там столько всего сделали: асфальт положили, провели канализацию, водопровод… А в 2005 году пришли сотрудники МНБ и отобрали его у нас», - заявил Салман Сафаров.

«Они не просто базар отобрали, они разрушили все мои надежды и планы. Я хотел учиться в университете, думал даже стать депутатом. А Акиф Човдаров разбил все мои мечты. Он просто сломал меня. Когда я остался в его кабинете один на один с ним, было сильное желание убить его. До такого состояния они нас там довели! Потом я хотел встретить его перед МНБ и несколько раз ударить ножом…», - признался потерпевший.

«То есть это вы угрожали убить Човдарова, а не он вам?» - подал реплику адвокат Камандар Насибов.

Салман Сафаров, поняв, что наговорил лишнего, не стал отвечать на этот вопрос.

Далее он показал, что в последний раз видел Човдарова в Больнице нефтяников и просил его вернуть базар. Но генерал предложил ему обратиться к законному владельцу объекта.

Затем дал показания младший брат Джафара и Салмана Сафаровых - Гахраман.

Он подтвердил, что в декабре 2005 года его вместе с двумя другими работниками доставили в МНБ и там по приказу Човдарова зверски избили.

«У меня выбивали признание в том, что Фархад Алиев якобы дал нам 300 тысяч долларов для покупки этого базара. Я отказался это подписывать, и меня жестоко избили. Но я тогда не стал обращаться к врачам», - заявил потерпевший.

Отвечая на вопросы адвокатов, Гахраман Сафаров утверждал, что не имел своей доли в объекте.

«Всем распоряжались отец и старшие братья, а мне просто давали деньги. Сколько мне было нужно, столько и давали. Мы не оговаривали конкретные суммы и вообще не делили деньги на «твои» и «мои», - заверял Гахраман Сафаров.

Ни один из обвиняемых не захотел что-либо прояснить по этому эпизоду.

Очередное заседание суда состоялось 31 мая.