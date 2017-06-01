Азербайджанские позиции обстреливают из минометов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-миллиметровые минометы (39 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.

Как сообщает сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кёхнягышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Немирли, Шихлар, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.