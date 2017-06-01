Обама купил в Вашингтоне дом за восемь миллионов

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока. Сумма сделки составила 8,1 миллиона долларов, сообщает CNN.

"Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность", — пояснил представитель Обамы Кевин Льюис.

По данным телеканала, в доме, который купила семья экс-президента, девять спален и восемь ванных комнат.

Сам Обама ранее говорил, что намерен жить в Вашингтоне, пока дочь Саша не окончит школу. В сентябре девушка пойдет в предпоследний класс.