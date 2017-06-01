Македония получила правительство во главе с Заевым

Председатель Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев утвержден на посту премьер-министра.
Кандидатура была согласована 62 голосами из 120.
«Я объявляю, что парламент проголосовал за правительство Македонии», — сказал спикер палаты.
США уже поздравили балканскую страну с преодолением политического кризиса и с формированием правящего кабинета, отмечает Интерфакс.
Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон «как друг Македонии» надеется на сотрудничество с новым составом правительства и на скорейшее проведение всесторонних реформ.