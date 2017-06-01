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Россия не дает террористам покинуть Ракку

 

ВКС России уничтожили более 80 террористов группировки "Исламское государство", пытавшихся покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая, сообщает Минобороны РФ.

"По обнаруженным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. Потери ИГИЛ составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики бегут из Ракки через Евфрат, хотя окружены "Сирийскими демократическими силами" и подразделениями США, Британии и Франции.

Это уже не первая попытка боевиков прорваться из Ракки в Пальмиру. Первую колонну террористов авиация уничтожила 25 мая. Тогда игиловцы предприняли еще одну попытку, в ночь на 30 мая три автоколонны вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. Российские военные продолжат принимать все меры, чтобы не допустить прорыва отрядов ИГ в провинции Хомс и Хама, подчеркнули в Минобороны.

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