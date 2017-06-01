В Баку снова заговорили об опасности АЭС в Армении

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров призвал европейских парламентариев обратить серьезное внимание на угрозу, содержащуюся в эксплуатации в Армении Мецаморской АЭС.

«Армения находится в сейсмически опасной зоне, и в случае сильного землетрясения на устаревшей Мецаморской атомной электростанции может произойти авария, которая вызовет непоправимые последствия для большого региона. Но почему-то европарламентарии, которые заявляют об опасности АЭС на территории Беларуси для Европы, обходят стороной вопрос Мецаморской станции», — сказал первый вице-спикер парламента Азербайджана на заседании Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию.

Он назвал это проявлением двойных стандартов.

«Кроме того, наши европейские коллеги постоянно поднимают вопрос, связанный с притоком в Европу миллиона сирийских, афганских и иракских беженцев, и старательно обходят стороной более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате нагорно-карабахского конфликта и агрессорской политики Армении», — отметил З.Аскеров.