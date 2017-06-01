Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы строительной компании, которая продавала одну квартиру нескольким покупателям.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией продолжаются следственные меры по делу директора строительной компании İdeal-İ İnşaat Чингиза Мамедова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), а также избрана мера пресечения о невыезде из страны.

У следователей есть подозрения, что Чингиз Мамедов на основе договоров продавал людям одни и те же квартиры в доме, построенном на проспекте Ходжалы, 29, чем причинил им ущерб в размере 641 тысячи манатов.

В настоящее время продолжаются меры по расследованию всех обстоятельств дела и привлечению к ответственности всех виновных.

Напомним, несколько дней назад в редакцию haqqin.az обратилась группа обманутых пайщиков строительной компании İdeal-İ İnşaat и ее «дочки» ООО İdeal V. Люди утверждают, что уже четыре года руководители этой компании обманывают пайщиков и присваивают их деньги.