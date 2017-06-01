Микаил Джаббаров: «Зарплаты учителей выросли в два раза»

«95% учителей в Азербайджане приняли участие в диагностическом оценивании. На основе этого оценивания зарплата учителей выросла в два раза». Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку заседании Комитета ПАСЕ по вопросам социальной политики, здоровья и устойчивого развития сказал министр образования Микаил Джаббаров.

Министр образования отметил, что в 2013 году президент Ильхам Алиев утвердил национальную стратегию в области образования: «Это была первая стратегия. В ней ясно определены цели развития в сфере образования. За последние четыре года азербайджанские школьники осуществили более хорошую академическую деятельность. В этой сфере наблюдался рост в 17%. Зарегистрированы высокие результаты оценки приема в вузы.

Упрощен выход на систему дошкольного образования. Это очень важно и влияет на долгосрочное развитие народа. У нас не было удовлетворительной системы дошкольного образования. Одной из причин, усложнявших дело, было расположение в этих заведениях беженцев и вынужденных переселенцев. Посещение детьми дошкольных учебных заведений составляло 18%. Впоследствии мы осуществили капитальное расширение. За три года 18% выросли до 55%».

М.Джаббаров отметил, что в сфере образования различные услуги представлены в режиме онлайн: «Признание иностранных дипломов, электронная регистрация в школы и др. входят в эти услуги».