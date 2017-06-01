Вице-спикер Азербайджана «лайкнул» Трампа

Первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров положительно оценивает отношение президента США Дональда Трампа к Азербайджану.

«Президент США Дональд Трамп поздравил азербайджанский народ и президента с 28 Мая, направил письменное послание в адрес Международной выставки нефти и газа, из чего можно понять, что в отношениях между Азербайджаном и США начинается новая страница развития», — заявил З.Аскеров журналистам.

Он подчеркнул наличие хорошего сотрудничества между Азербайджаном и США за прошедший период.

«Трамп понимает, что необходимо развивать сотрудничество со странами, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого государства, прикрываясь борьбой за права человека и свободу слова. Все страны, и малые, и большие, обладают равными международными правами», — сказал вице-спикер.