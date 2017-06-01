Журналист пытался сбежать из Азербайджана

Журналист Азер Исрафилов вновь арестован. Как сообщает Lent.az со ссылкой на правоохранительные органы, журналист был задержан при попытке бежать из страны.

Он был задержан при попытке перейти азербайджано-российскую границу с территории поселка Ялама в Хачмазском районе. Выяснилось, что в отношении него возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск.

Отметим, что Азер Исрафилов в 2014 году был привлечен к уголовной ответственности по статье 178 УК Азербайджана (мошенничество). Он присвоил порядка 13 тысяч долларов.

После освобождения, Исрафилов работал в одном из информационных сайтов. До своего ареста он работал на телеканале ANS и Общественном телевидении.