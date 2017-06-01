Подписаться на уведомления
 

Масштабные работы в Ширване Рапортует «Азеришыг»

 

Ширванское региональное управление электросетевого хозяйства проводит широкомасштабные перестроечные работы и капитальный ремонт в Сальянском районе на участке, охватывающем два поселка, 48 сел с населением 136 тысяч человек, сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг».

Для бесперебойного и устойчивого обеспечения населения электроэнергией за последние три года здесь построены и сданы в эксплуатацию три подстанции: Kərimbəyli, Qaraqaşlı и Xurşud, которые обеспечивают электроэнергией 30 тысяч потребителей.

На территории района ОАО «Азеришыг» установило 37 новых трансформаторов, на пяти подстанциях старые трансформаторы заменены на новые, более мощные. Протянуто 209 километров кабеля. Отремонтировано 66,8 км воздушных линий электропередач, построены новые линии электропередач протяженностью 32 км. 

1477 просмотров


Старости
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока»
Экс-министр России Ю.Шафраник: «Всё! СССР уже нет! Не смотрите на Азербайджан свысока» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 25° / 18°
2 Июн 25° / 18°
3 Июн 26° / 18°
4 Июн 26° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9141 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

В Загатале сбит второклассник
Гарвард откроет курс истории по «Игре престолов»
Турция бомбит курдов в Ираке
В Украине ищут жертв мошенника из Азербайджана фото
Генпрокуратура о задержании Афгана Мухтарлы
Вагит Алекперов о цене на нефть
Заключенный из Азербайджана избил надзирателя российской колонии
Путин отпразднует день рождения своего повара
Азербайджан поднялся на 11 позиций в рейтинге ФИФА В шаге от рекорда
Россия будет ориентироваться на нефть по 40 долларов
Синоптики обещают дождь
Доллар незначительно подорожал
Азербайджанская армия уничтожила военные объекты армян видео
В Турции конфисковано имущество сотен компаний
США ужесточили правила выдачи въездных виз
Американцы явили миру самолет Stratolaunch видео
Масштабные работы в Ширване Рапортует «Азеришыг»
Журналист пытался сбежать из Азербайджана
Вице-спикер Азербайджана «лайкнул» Трампа
Микаил Джаббаров: «Зарплаты учителей выросли в два раза»
Ильхам Алиев на церемонии отправки жилых блоков на «Шахдениз-2» фото
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против строительной компании, кинувшей людей По следам наших выступлений
В Баку автомобиль сбил женщину и ее внука
В Баку снова заговорили об опасности АЭС в Армении
Россия не дает террористам покинуть Ракку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться