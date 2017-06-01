Ширванское региональное управление электросетевого хозяйства проводит широкомасштабные перестроечные работы и капитальный ремонт в Сальянском районе на участке, охватывающем два поселка, 48 сел с населением 136 тысяч человек, сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг».

Для бесперебойного и устойчивого обеспечения населения электроэнергией за последние три года здесь построены и сданы в эксплуатацию три подстанции: Kərimbəyli, Qaraqaşlı и Xurşud, которые обеспечивают электроэнергией 30 тысяч потребителей.

На территории района ОАО «Азеришыг» установило 37 новых трансформаторов, на пяти подстанциях старые трансформаторы заменены на новые, более мощные. Протянуто 209 километров кабеля. Отремонтировано 66,8 км воздушных линий электропередач, построены новые линии электропередач протяженностью 32 км.