Доллар незначительно подорожал

Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс доллара к манату составил 1,7021 AZN/$1.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс доллара к манату составил 1,7021 AZN/$1.
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