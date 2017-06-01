Россия будет ориентироваться на нефть по 40 долларов

Россия в бюджетной политике будет ориентироваться на нижнюю планку в $40 за баррель нефти. Как передает корреспондент Росбалта, об этом сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы сейчас создаем механизмы по подготовке к тому, чтобы меньше зависеть от внешних факторов, в том числе от цен на нефть. Мы будем ориентироваться на нижнюю планку в 40 долларов за баррель», — указал глава Минфина.

Он также упомянул «сырьевое проклятие» ряда стран, не уточнив, каких именно. По словам Силуанова, благосостояние страны зависит, в первую очередь, от умения данных стран использовать возможности от экспорта сырья.

«Нужно просто базироваться на этом продукте и диверсифицировать свою экономику, которая будет базироваться на переработке сырья. Сырьевое проклятие — это у стран, которые не умеют использовать это сырье. А когда цены на сырье меняются, то происходят кризисы. Нужно это нивелировать, это и есть искусство государственного управления», — добавил министр.