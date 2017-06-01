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Азербайджан поднялся на 11 позиций в рейтинге ФИФА В шаге от рекорда

Автор: Отдел спорта 

Объявлен июньский рейтинг ФИФА для футбольных сборных мира.

Сборная Азербайджана поднялась на 11 позиций и теперь занимает 76-е место. Если в мае у Азербайджана было 386 очков, то теперь их количество равно 439.

Сборная Азербайджана представлена в рейтинге ФИФА с июня 1994 года и лишь дважды за эти 23 года занимала в табели о рангах место выше 76-го. Это было в июле и августе 2014 года, когда Азербайджан занимал 73-ю строчку.

В случае победы в ближайшем отборочном матче чемпионата мира-2018 с Северной Ирландией, который состоится 10 июня, наша сборная, весьма вероятно, сможет побить рекорд трехлетней давности.

Северная Ирландия занимает 28-е место в июньском рейтинге ФИФА. Что касается наших других соперников по отборочной группе, то Германия располагается на 3-м месте, Чехия – на 44-м, Норвегия – на 87-м, Сан-Марино – на 204-м.

Первая десятка мирового рейтинга осталась неизменной. Лидирует Бразилия, далее следуют Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания.

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