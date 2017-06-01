Путин отпразднует день рождения своего повара

Президент РФ Владимир Путин собирается отпраздновать день рождения ресторатора и своего повара Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает Life.

«Сегодня день рождения у известного «повара Путина», как его называют, Евгения Пригожина. Путин его сегодня будет праздновать», - сообщил представитель Кремля.

Ресторатора Евгения Пригожина называют личным поваром российского лидера. Более того, перед посланием Путина к Федеральному собранию именно он следил за питанием гостей в Кремле.