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Генпрокуратура о задержании Афгана Мухтарлы

 

Госпогранслужба и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с арестом Афгана Мухтарлы.

Согласно информации, Мухтарлы Афган Сабир оглу (1974 г.р.) был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно без удостоверения личности пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускного пункта. Не подчинившись законным требованиям представителей Госпогранслужбы, во время задержания А.Мухтарлы пытался сбежать.

Во время обыска при А.Мухтарлы были обнаружены 10 тысяч евро, банковская карта Bank of Georgia ekspress.

30 мая 2017 года по данным фактам против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), 206.1 (контрабанда) УК АР.

31 мая 2017 года А.Мухтарлы был обвинен по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР, решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные меры по делу продолжаются.

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