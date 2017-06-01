Сотрудники Павлоградского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области разыскивают граждан Украины, ставших жертвами гражданина Азербайджана Эльмана Сулейман оглу Сулейманова, 1981 года рождения.

Э.Сулейманов через социальные сети знакомился с гражданками Украины и входил к ним в доверие. При подходящем моменте путем мошенничества овладевал их деньгами и ювелирными изделиями, после чего скрывался. По такой схеме преступник работал на территории Украины и Российской Федерации.

По информации его односельчан, у Э.Сулейманова есть семья в Азербайджане.