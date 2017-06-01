Как сообщал ранее haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев изменил структуру Администрации президента.
Согласно информации, президент Ильхам Алиев назначил пять новых помощников президента.
Новыми помощниками президента стали Азер Амирасланов (по аграрным вопросам), Зейнал Нагдалиев (по территориально-организационным вопросам), Новруз Мамедов (по внешней политике) и начальник секретариата Диляра Сеидзаде.
И как ранее сообщалось, Фуад Алескеров назначен помощником по военным вопросам и работе с правоохранительными органами.