Указом президента Ильхама Алиева заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев назначен помощником первого вице-президента Азербайджана, сообщает haqqin.az.
Юсуф Мамедалиев долгое время являлся сотрудником Фонда Гейдара Алиева.
Юсуф Мамедалиев
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Указом президента Ильхама Алиева в Администрации президента Азербайджана учрежден новый отдел — по вопросам молодежной политики и спорта, сообщает haqqin.az.
Заведующим отделом по вопросам молодежной политики и спорта назначен Юсуф Мамедалиев.
Ранее Ю.Мамедалиев являлся главой неправительственной организации.
Ю.Мамедалиев — внук выдающегося азербайджанского ученого, легендарного президента Академии наук Азербайджана Юсифа Мамедалиева.