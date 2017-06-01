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Юсуф Мамедалиев назначен помощником первого вице-президента обновлено

Автор: Отдел информации 

Указом президента Ильхама Алиева заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев назначен помощником первого вице-президента Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Юсуф Мамедалиев долгое время являлся сотрудником Фонда Гейдара Алиева.

Юсуф Мамедалиев

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Указом президента Ильхама Алиева в Администрации президента Азербайджана учрежден новый отдел  по вопросам молодежной политики и спорта, сообщает haqqin.az.

Заведующим отделом по вопросам молодежной политики и спорта назначен Юсуф Мамедалиев.

Ранее Ю.Мамедалиев являлся главой неправительственной организации.

Ю.Мамедалиев  внук выдающегося азербайджанского ученого, легендарного президента Академии наук Азербайджана Юсифа Мамедалиева.

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