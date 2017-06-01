Президент уволил Фатму Абдуллазаде

Президент Ильхам Алиев уволил Фатму Абдуллазаде с должности заведующего гуманитарным отделом Администрации президента, сообщает haqqin.az.
Президент Ильхам Алиев уволил Фатму Абдуллазаде с должности заведующего гуманитарным отделом Администрации президента, сообщает haqqin.az.
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