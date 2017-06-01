Указом президента Ильхама Алиева Алтай Гасанов назначен главой Секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики.
Ранее Алтай Гасанов занимал должность заместителя заведующего отделом протокольной службы президента Азербайджана.
Указом президента Ильхама Алиева Алтай Гасанов назначен главой Секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики.
Ранее Алтай Гасанов занимал должность заместителя заведующего отделом протокольной службы президента Азербайджана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.