Путин заявил о непричастности России к хакерским атакам

Россия на государственном уровне не занимается хакерской деятельностью и не поддерживает хакеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

«На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое важное», — сказал Путин.

По мнению президента, хакеры не могут кардинально повлиять на ход выборов президента в другом государстве. «Это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты», — отметил он.

Ранее экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила, что хакеры, помешавшие ее кампании в 2016 году, все еще активно участвуют в политике страны, а Владимир Путин хочет «сокрушить США».