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Президент упразднил пост госсоветника Вахида Ахундова

 

Указом президента Азербайджана упразднен пост госсоветника по экономической политике Вахида Ахундова, сообщает haqqin.az.

Отметим, Вахид Ахундов занимал этот пост с 1991 года.

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