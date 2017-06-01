Президент упразднил пост госсоветника Вахида Ахундова

Указом президента Азербайджана упразднен пост госсоветника по экономической политике Вахида Ахундова, сообщает haqqin.az.
Отметим, Вахид Ахундов занимал этот пост с 1991 года.
Указом президента Азербайджана упразднен пост госсоветника по экономической политике Вахида Ахундова, сообщает haqqin.az.
Отметим, Вахид Ахундов занимал этот пост с 1991 года.
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