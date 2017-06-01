В гробу Качиньского нашли фрагменты других людей

В гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского обнаружены фрагменты тел двух других людей, заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве.

По словам чиновника, сейчас прокуратура проверяет возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв трагедии в разных гробах.

"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", — отметил Пащонек.

В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв смоленской авиакатастрофы фрагментов тел других погибших.