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В Азербайджане будут штрафовать за бесплатную раздачу лекарств В качестве рекламы

 

В Азербайджане могут ввести штраф за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей лекарственных средств и оказанием бесплатных медицинских услуг.

Это предусматривают изменения, предложенные в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались в четверг на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения.

Согласно изменениям, в кодекс предлагается внести статью, предусматривающую штраф за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей, продажей лекарственных средств, оказанием платных или бесплатных медицинских услуг, для физических лиц от 300 до 500 манатов, для должностных лиц – от 800 до 1000 манатов, для юридических лиц – от 1000 до 2000 манатов.

Согласно изменениям, также предусмотрено, что, если прием лекарств, отпускаемых без рецепта врача, и использование медицинского оборудования могут сопровождаться каким-либо дополнительным эффектом, это должно быть указано в рекламе, должна быть отмечена необходимость посоветоваться с врачом или специалистом.

Председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов на заседании отметил, что в Азербайджане необходимо взять под контроль назначение антибиотиков врачами.

«В результате новых исследований в области молекулярной биологии было выявлено, что использование антибиотиков отрицательно влияет на гены людей, приводит к тяжелым последствиям, заболеваниям. Возможно, сразу последствий не наблюдается, однако они проявляются потом. Нецеленаправленное использование антибиотиков может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в Азербайджане необходимо взять под строгий контроль назначение антибиотиков. В связи с этим соответствующие исполнительные органы должны принять меры», - сказал депутат.

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