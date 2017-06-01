В Бразилии пропали останки Гарринчи

В Бразилии из фамильного склепа пропали останки футболиста Мануэла Франсиску дус Сантуса, известного как Гарринча. Об этом сообщает Globo.

Эксгумация была произведена несколько лет назад, но узнали об этом только сейчас. Пропажу обнаружила дочь футболиста Розанжела Алвес, намеревавшаяся организовать у могилы отца памятную церемонию. Мэр города Маже, в котором расположен склеп, пообещал разобраться в ситуации.

Отмечается, что останки спортсмена могли исчезнуть по вине одного из его родственников. Предполагается, что этот человек захоронил на месте Гарринчи другого члена семьи. Документы об эксгумации при этом были утеряны.

Гарринча — один из лучших футболистов мира и лучший после Пеле футболист Бразилии. Большую часть карьеры провел в «Ботафого» — в его активе 249 забитых мячей в 579 матчах за клуб. Кроме того, Гарринча 60 раз выходил на поле в футболке сборной Бразилии. На его счету 17 голов за национальную команду, с которой он дважды выигрывал чемпионат мира (1958, 1962). Футболист умер в 1983 году в возрасте 49 лет.