На ряде улиц Баку запретили парковку

Подготовка к Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который пройдет 23-25 июня на улицах Баку, выходит на завершающую стадию, говорится в сообщении Операционной компании Baku City Circuit, распространенном в четверг.

В связи с интенсивными подготовительными работами компания приступает к нанесению разметок на улицах трека и установке барьеров безопасности, сооружению трибун, а также завершению ремонтно-строительных работ вдоль всей трассы.

Baku City Circuit будет вести работы в ночное время суток, чтобы свести до минимума их воздействие на повседневную жизнь жителей столицы и движение транспортных средств.

Компания обращается к жителям и гостям столицы с просьбой в период с 1 по 25 июня с 22:00 до 06:00 не оставлять свои автомобили на улицах, где проходит трасса «Формулы-1». Особенно это касается участков, проходящих по улицам Хагани, Азиза Алиева, Истиглалийат, и территории, прилегающей к крепостным воротам Гоша Гала.

В противном случае автомобили, мешающие проведению подготовительных работ, будут отвезены на ближайшую парковку на эвакуаторе.