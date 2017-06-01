Предложение Qutu от Nar

Nar стал первым мобильным оператором в стране, предлагающим услуги цифрового телевидения, высокоскоростного фибероптического интернета и мобильной связи в одном пакете. Теперь пользователи предложения Qutu могут экономить до 50% своих расходов на цифровое телевидение, мобильные услуги и фиксированный интернет и не тратить время на ежемесячную оплату услуг по отдельности.

Благодаря предложению Qutu пользователи получили удобную возможность совершать оплату за услуги мобильной и фиксированной связи только одному оператору. Поэтому, пользуясь этим предложением, абоненты экономят не только деньги, но и свое время.

В рамках предложения Qutu Nar предлагает абонентам 244 телеканала, 50 из которых доступны в формате HD, а также высокоскоростной фибероптический интернет, скорость которого достигает 30 Мб/с, до 1000 минут для разговоров внутри страны, до 3 Гб мобильного интернет-трафика и до 2000 бонусных SMS. С учетом пожеланий и нужд абонентов предложение Qutu включает в себя пять различных пакетов стоимостью от 22 манатов. Более того, пользователи имеют возможность бесплатно получить ТВ-тюнер и Wi-Fi роутер, необходимые для просмотра цифрового телевидения и пользования интернетом, внеся определенную предоплату при подключении к Qutu.

Услуги мобильной связи, предоставляемые оператором, предлагаются в одном пакете с цифровым телевидением и высокоскоростным фибероптическим интернетом от Nar-CityNet.

Подключившись к данному предложению, абоненты смогут не только экономить средства и время, пользуясь услугами интернета, телевидения и мобильной связи высокого качества, но и обращаться в специальную круглосуточную службу поддержки в случае необходимости. Чтобы связаться со службой поддержки абонентов, нужно всего лишь позвонить по номеру 771 (с номеров Nar) или (012) 444 07 71 (со стационарных телефонов).

Самым легким способом подключения к Qutu, без необходимости куда-либо идти, является регистрация на сайте qutu.nar.az. Пользователи также могут незамедлительно получить ответы на интересующие их вопросы посредством онлайн-чата на сайте qutu.nar.az.

Нужно отметить, что предложение Qutu является неотъемлемой частью многофункциональной коммуникационной стратегии оператора Nar. Основной целью данной стратегии является предоставление абонентам различных телекоммуникационных услуг посредством единой платформы.

Более подробную информацию о предложении Qutu можно получить на сайте qutu.nar.az.