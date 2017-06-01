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Лидер турецкой оппозиции потребовал расследования крушения вертолета

 

Лидер турецкой оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели потребовал тщательного расследования крушения вертолета Coagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, говорится в заявлении партии.

Бахчели также отметил важность продолжения борьбы против терроризма.

Накануне при крушении вертолета Coagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции погибли 13 военнослужащих.

Генштаб Турции заявил, что через некоторое время после взлета вертолет задел провода высокого напряжения.

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