Путин: «Мы готовы продать Турции С-400»

Россия готова продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, вопрос локализации производства будет определяться готовностью турецкой промышленности. Об этом, как передает ТАСС, в четверг, 1 июня, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику за границей пока не производим», — заявил глава государства.

Путин напомнил о длительных сроках ряда совместных военных программ, приведя в пример российско-индийскую ракету BrahMos.

«Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров. Но в принципе нет ничего невозможного. К поставкам этих новейших систем и самых эффективных систем мы готовы, пожалуйста. Президент Эрдоган об этом знает, и наши военные знают, и турецкие военные тоже», — заключил президент.

Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.