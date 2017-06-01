Путин увидел в Трампе искреннего человека

Президент РФ Владимир Путин считает, что его американского коллегу Дональда Трампа нельзя назвать рядовым политиком. Такое мнение он высказал в беседе с руководителями иностранных информагентств, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня, пишет Bloomberg.

«Он прямой и искренний человек», — сказал российский лидер в ходе беседы с иностранными журналистами, которая проходила в закрытом режиме.

Путин отметил, что у президента США «свежий взгляд на вещи», что отличает его от других политиков.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что пока даже не знаком с Трампом лично, потому не может делать выводов о нем как о человеке, тем более называть другом.