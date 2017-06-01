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СГБ открыла двери для молодежи фото

Автор: Отдел информации 

По инициативе Национального совета молодежных организаций Азербайджана, при поддержке Службы государственной безопасности и Министерства молодежи и спорта организован информационный тур в СГБ, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

«Открытое правительство», являющееся важной составной частью продуманной и прагматичной концепции управления президента Азербайджана Ильхама Алиева, способствует активизации молодежи, созданию их тесных контактов с государственными структурами, направлению их знаний и способностей во имя независимости и прогресса Азербайджана.

Сначала участники мероприятия почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его памятнику, установленному в Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности, посетили музей.

Затем сотрудники Аппарата, Академии СГБ и Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан проинформировали участников мероприятия о сферах своей деятельности.

Было отмечено, что проведение подобных информационных туров в СГБ, в личном составе которой большинство молодежи, является значимым событием.

Участников мероприятия также проинформировали о тяжелых последствиях нагорно-карабахского конфликта, в том числе о мерах, предпринимаемых государством в связи с гражданами, попавшими в плен или пропавшими без вести.

На встрече особо было отмечено, что Служба государственной безопасности и впредь будет вносить свой вклад в молодежную политику, проводимую под руководством президента Азербайджана для создания человеческого капитала.

В ходе встречи были даны ответы на вопросы, интересовавшие ее участников.

 

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