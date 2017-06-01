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В Баку застрелился 82-летний мужчина

 

В Баку 82-летний мужчина выстрелил себе в сердце. Как передает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Оставив предсмертное письмо, житель поселка Маштага Ариф Али оглу Гаджиев (1935 г.р.) застрелился на глазах у супруги.

Тело А.Гаджиева передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В письме А.Гаджиев написал, что не выдерживает продолжительной болезни и по этой причине решился на суицид.

В Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК.

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