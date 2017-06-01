В эти дни в Баку проходят матчи отборочного турнира женского чемпионата мира-2018 по волейболу.

За единственную прямую путевку на мундиаль, который пройдет в Японии, борются сборные Азербайджана, Голландии, Украины, Израиля, Норвегии и Дании. По итогам кругового турнира команда, занявшая 1-е место, напрямую попадет на чемпионат мира. Сборная, которая станет второй, продолжит борьбу за поездку в Японию на следующем этапе.

В 1-м туре Азербайджан в трех партиях взял верх над Норвегией, а вчера уверенно обыграл Украину – 3:0 (25:17, 25:17, 25:21). После этого поражения украинская пресса вновь вспомнила о своих волейболистках, которые выступают за сборную Азербайджана.

«Наши любители волейбола, безусловно, надеялись на то, что женская сборная, в отличие от мужской, прорвется на свой второй в истории мировой финальный турнир, - говорится в материале под названием «Научили на свою голову», опубликованном изданием «Спорт-Экспресс в Украине». - Но вот после «сухого» по партиям поражения от команды Азербайджана шансы на это стали очень иллюзорными. И виновны в этом фиаско даже не только и не столько сами подопечные тренера Гария Егиазарова, которые и близко не продемонстрировали в этом матче своего истинного потенциала, сколько, очевидно, их соперницы. И прежде всего, их троица угловых нападающих, которая по иронии судьбы принадлежит к когорте воспитанниц... украинского волейбола.

Это относится к Полине Рагимовой (в девичестве - Петрашко), Натальи Мамедовой (Сказка) и Елизавете Самедовой (Рубан). Еще бы, ведь из 75 очков, набранных хозяйками площадки в победных для них трех сетах, львиная доля – 43 - приходится именно на это экс-наше трио. Первая из них нащелкала только в атаке 16, вторая - 10 и третья, сыграв лишь в одной партии, - 4. Плюс мощные и нацеленные подачи Мамедовой обернулись пятью эйсами, Рагимовой - тремя. А сколько еще раз они своими «катапультами» невероятно затрудняли нашим волейболисткам прием - и не перечислишь. К тому же Наталья поставила три удачных блока, а Елизавета - два, что больше, нежели все вместе взятые игроки сборной Украины.

Да и вообще хозяйки площадки явно переиграли наших девчат и в ломе, и в приеме. Так, по КПД в атаке их преимущество - 49%:38%, в блокировке - 11 против 4, а на приеме, хотя лучшие индивидуальные показатели в этом компоненте оказались у нашей либеро Алины Степанчук (37%) и капитана команда Надежды Кодолы (33%), общие были лучшими у соперниц. Не говоря уже о солидном отставании нашей сборной от азербайджанской по числу совершенных собственных ошибок. Причем лидер украинской команды, звездная Олеся Рыхлюк в нападении сработала лишь на 33% (в цель пришлись 7 из 21-го ударов). В то же время у Рагимовой - 60% (16 из 23-х), Мамедовой - 42% (10 из 24-х), Самедовой - 44% (4 из 9-ти)».

Об украинках в составе сборной Азербайджана писали и до матча.

«Главную проблему вызывают хозяйки отборочного этапа – Азербайджан, - высказывал свои опасения украинский сайт Sportarena.com. - В сентябре - октябре в Баку пройдет чемпионат Европы. Азербайджан со всей серьезностью готовится и к осени, и сейчас. В последние годы Азербайджан регулярно играл на международных турнирах.

Для Украины это противостояние должно быть принципиальным, ведь немалую часть сборной Азербайджана составляют уроженки Украины, которые в разное время были проданы в Азербайджан: Полина Рагимова, Наталья Мамедова, Катерина Жидкова, Елизавета Самедова. Из-за травмы не сыграет еще одна бывшая украинка Елена Гасанова (Харченко), один из самых эффективных блокирующих Европы.

В общем, одна из сборных Украины точно окажется среди первых двух команд, но лучше та, что выступает под украинским флагом, а не та, что защищает честь другой страны».

Украинское СМИ верно подметило – «были проданы». И претензии журналисты должны предъявлять прежде всего руководителям украинского спорта и, в частности, местной волейбольной Федерации.

Тут уместно вспомнить недавние высказывания уроженки Львова, чемпионки мира и Европы, призера Олимпийских игр в составе сборной Азербайджана по борьбе Марии Стадник, которую даже спустя 10 лет продолжают упрекать в Украине за то, что она переехала в Баку.

«Я до сих пор слышу упреки, - заявила спортсменка. - Несмотря на обстоятельства, которые заставили меня выступать за Азербайджан, меня до сих пор меня называют предательницей. Мне часто говорят, что я продалась. А это не совсем правильно. На самом деле меня продали. Украинская Федерация получила за меня хорошие отступные».

Возвращаясь к волейбольной сборной Азербайджана, следует отметить, что из 14 волейболисток, сыгравших вчера против Украины, 8 родились за пределами Азербайджана. Помимо упомянутых выше Рагимовой, Мамедовой, Самедовой и Жидковой, это также уроженки Беларуси Ксения Позняк и Кристина Ягубова, Одина Байрамова из Узбекистана (кстати, Полина Рагимова тоже родилась в Узбекистане, но волейболом начала заниматься в Украине), а также словачка Яна Кулан.

Сегодня многонациональная команда Азербайджана обыграла сборную Дании – 3:0 (25:12, 25:14, 25:14). После трех туров у Азербайджана три победы. Остались игры с Израилем и Голландией. Матч с нидерландскими волейболистками в заключительном туре станет решающим в борьбе за 1-е место в группе.