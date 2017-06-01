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Самоубийство на Бакинском бульваре

 

В Баку в Приморском национальном парке произошло самоубийство, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка (на неконтролируемой территории, в 2500 метрах от ближайшего спасательного пункта) мужчина бросился в море с целью суицида.

На место незамедлительно прибыли спасатели Государственной службы надзора за кораблями малого водоизмещения и спасения на водах и вытащили из воды тело мужчины, личность которого пока неизвестна. 

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