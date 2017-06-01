Жертвой стрельбы на Подоле в Киеве оказался россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах, передает haqqin.az.

В частности, по данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17-ю больницу.

Отметим, что в марте 2014 года обвиняемый в покушении на Путина Осмаев попросил украинское гражданство. В феврале 2012 года его задерживали в Одессе по подозрению в причастности к взрыву 4 января 2012 года. Тогда во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. 27 февраля в СБУ заявили, что задержанием в Одессе российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов по подготовке покушения на Путина после президентских выборов в РФ.