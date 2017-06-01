ДТП в Турции: пострадали российские туристы

В результате ДТП с участием микроавтобуса в турецкой провинции Анталья легкие травмы получили пять туристов из России. Об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза, передает РИА Новости.

«В ДТП с микроавтобусом вчера получили царапины и легкие ушибы пять российских туристов, которые направлялись в аэропорт. Из-за этого они опоздали на самолет и после оказания медицинской помощи вернулись в отели», — сказал он.

По его словам, ожидается, что пострадавшие вылетят в Россию ближайшими рейсами.