Представители силовых структур Молдавии задержали в аэропорту Кишинева заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича, прибывшего из Москвы и направлявшегося в Тирасполь, передает РИА Новости.

Согласно информации, Покатович через несколько часов был депортирован в столицу России.

В сообщении отмечается, что его приезд в Тирасполь был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита.

В понедельник правительство Молдавии объявило пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб.

МИД России в ответ объявил персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов. Они отправятся на родину 3 июня.