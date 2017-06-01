Эрдоган предупредил курдских террористов

«Турция не позволит создать террористическое государство YPG вдоль своих границ», - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами муниципалитетов, передают турецкие СМИ.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.