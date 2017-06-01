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Взрывы и стрельба в столице Филиппин: десятки раненых обновлено 22:40

 

Не менее 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, пишет Manila Times.

Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы.

Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер (Pasay Chapter) сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы.

По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.

*  *  *22:14

Стрельба и взрывы слышны близи одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Комплекс расположен в Маниле напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.

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Взрывы и стрельба в столице Филиппин: десятки раненых обновлено 22:40
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