Не менее 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, пишет Manila Times.
Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы.
Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер (Pasay Chapter) сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы.
По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.
Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.
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Стрельба и взрывы слышны близи одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.
По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.
Комплекс расположен в Маниле напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.