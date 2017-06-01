Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"США выйдут из Парижского соглашения по климату", — сообщил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

* * *22:57

Президент США Дональд Трамп намерен объявить, что Парижское соглашение по климату будет слишком дорогостоящим для Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Отмечается, что Трамп также заявит, что он будет искать «лучшую сделку».

Ранее Трамп заявил, что огласит свое решение по участию Вашингтона в Парижском соглашении о климате вечером 1 июня.