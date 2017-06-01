Похоже, что «страсти по Афгану Мухтарлы» сильнее кипят за пределами Азербайджана, нежели внутри нашей страны. Особо стараются в Армении, пытаясь вбить клин между Азербайджаном и Грузией.

Напомним, что как сообщали правоохранительные органы Азербайджана, Афган Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно без удостоверения личности пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускного пункта. Во время обыска при Мухтарлы были обнаружены 10 тысяч евро, банковская карта Bank of Georgia ekspress.

Адвокаты Мухтарлы сразу заявили о его похищении из центра Тбилиси. Мол, а как же иначе он попал в Азербайджан, если его паспорт остался в квартире в столице Грузии? На самом деле, это возможно, что и сказал сегодня даже глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. Но об этом чуть ниже.

Армянские СМИ, к примеру, газета «Лрагир», раздувая информацию о похищении Мухтарлы, заявляет, что Азербайджан просто «оккупировал» Грузию и может в любой момент похищать там людей и беспрепятственно проводить через границу. «Это мощный удар Азербайджана по международной репутации Грузии и ее безопасности. Примечательно, что Баку наносит удар в период, когда отношения Грузии и евроатлантического сообщества переживают подъем». Вывод аналитиков издания поразителен: «Грузия оказалась перед лицом русско-турецко-азербайджанской угрозы».

По Тбилиси даже «прокатились» акции протеста, участники которых обвиняли грузинские спецслужбы в причастности к якобы похищению Мухтарлы. Сегодня, 1 июня, участники акции у здания СГБ Грузии в Тбилиси выражали протест с помощью принесенных с собой свистков. Количество свистевших, однако, было невелико. Как отмечают грузинские СМИ – всего около 20 человек.

Обвинили в соучастии в похищении Мухтарлы даже подразделение государственной нефтекомпании Азербайджана «Сокар Энерджи Джорджия», пресс-служба которой сегодня даже выступила с заявлением. «Некоторыми СМИ распространяется информация, что служба безопасности "Сокар Энерджи Джорджия" якобы осуществляла слежку за Афганом Мухтарлы. Заявляем, что подобная информация является ложью и клеветой, не соответствует действительности, и компания никак не связана с произошедшим. В случае дополнительных вопросов просим обращаться к правоохранительным органам Грузии», - говорится в тексте.

А что же говорят правоохранительные органы Грузии и правительство?

Власти Азербайджана никогда не обращались к грузинской стороне с просьбами о выдаче граждан, проживающих в Грузии и выступающих с критикой азербайджанского правительства, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. Он сегодня выступил со специальным заявлением по поводу инцидента с Мухтарлы.

Как передает Грузия Онлайн, глава МВД сообщил, что представители грузинских органов правопорядка не могут быть причастны к его похищению из Тбилиси.

«В нашей стране проживает очень много людей азербайджанской национальности и государство никогда не интересовалось их отношением к властям Азербайджана. Я подчеркиваю, что азербайджанские партнеры никогда не обращались к министерству внутренних дел Грузии с официальной или неофициальной просьбой, которая в какой-либо форме ограничивала права граждан Азербайджана, или касалась их вынужденного возврата на родину из-за политических взглядов», - сказал Мгебришвили.

Далее глава МВД Грузии заявил, что существует вероятность пересечения границы Грузии без разрешения пограничника, то есть без паспорта, о чем и говорят азербайджанские правоохранители.

«Мы хотим сообщить обществу, что пограничная полиция Грузии осуществляет контроль границы соответственно современным стандартам. Помимо пропускных пунктов этот стандарт подразумевает контроль территорий, т.н. зеленой полосы дежурными группами пограничной полиции. Вероятность того, чтобы в какой-то точке человек пересек границу Грузии без разрешения пограничников низкая, но существует. По заявлению азербайджанских коллег, в случае Афгана Мухтарлы мы имеем дело именно с таким фактом. Это единственное официальное и юридически обоснованное обстоятельство в деле", - заявил министр внутренних дел.

По словам Мгебришвили, в СМИ распространилась информация, что у Афгана Мухтарлы была заранее разработана схема для того, чтобы обойти границу, что это был не первый случай, и он регулярно осуществлял ввоз в Азербайджан незадекларированной иностранной валюты контрабандным путем.

«На данном этапе мы не можем ни подтвердить, ни отрицать вышеизложенные обстоятельства. Пока следствием не установлена аутентичность этой версии, а также то, была ли предварительная информация у азербайджанской стороны, и осуществляли ли они усиленный контроль на данном конкретном участке границы", - заявил Мгебришвили.

В свою очередь и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал к сдержанности, предложив дождаться результатов расследования. Квирикашвили считает недопустимыми обвинения, которые в последние дни раздаются в адрес грузинских служб безопасности в связи с возможным соучастием в похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли.

Конспирологических версий о похищении, участии грузинских спецслужб, и даже SOCAR в деле Мухтарлы много. Но почему же некая особо активная группа людей не хочет дождаться окончания разбирательства, изучить видео с камер наблюдения, проверить, есть ли на них кадры похищения и т.д.? А в соседней Армении тем временем потирают руки в надежде вбить клин между Грузией и Азербайджаном. Хотя, думается, ничего у них не получится.