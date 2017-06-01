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Хозяин Молдовы пришел в посольство Азербайджана haqqin.az из Кишинева

Автор: Анна Жданова, спецкор, Кишинев 

30 мая, через день после празднования Азербайджаном 28 мая Дня Республики, в Кишиневе состоялись торжества, посвященные этой дате, а также 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Посольством Азербайджанской Республики был организован прием, который посетили государственные руководители Молдовы, деятели науки и культуры, представители иностранных дипведомств. Ранее, 24 мая, в парламенте четверть века дружбы Азербайджана и Молдовы отметили проведением фотовыставки и круглого стола.

Торжественный прием посольства Азербайджана в Кишиневе, традиционно приуроченный ко Дню Республики, собрал большой круг высоких гостей, включивший лидеров двух основных политических сил Молдовы – фактического «хозяина Молдовы»,  председателя правящей Демократической партии Влада Плахотнюка и председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаную.

Гудси Османов и Влад Плахотнюк

В праздновании приняли участие вице-спикер и депутаты парламента Молдовы, министры юстиции, труда и социальной защиты, здравоохранения, культуры, представители общественных и политических кругов, деятели искусств, руководители местных СМИ, ведущие бизнесмены, члены азербайджанской диаспоры. Свои поздравления высказали главы и сотрудники аккредитованных в Молдове посольств и международных организаций.

В ходе официальной части приема заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий отметил успешное сотрудничество двух стран в рамках таких межнациональных структур, как ООН, Совет Европы, ГУАМ, ОЧЭС и других. Он также упомянул об общих успехах и бедах, которые выпали Азербайджану и Молдове на пути к независимости, и выразил надежду, что в скором будущем болезненные для обоих государств конфликты будут разрешены, исходя из основ территориальной целостности, норм и принципов международного права.

Праздничное мероприятие открыли гимны Азербайджанской Республики и Республики Молдова. Продемонстрированный далее фильм рассказал зрителям об историко-культурном наследии Азербайджана, о его природе, традициях народа и о последних достижениях в различных областях современной деятельности. Созданную атмосферу продолжило торжественное выступление чрезвычайного и полномочного посла в Молдове Гудси Османова, который, затронув успехи и результаты современного Азербайджана на международной арене, поведал о дальновидной политике Гейдара Алиева, общенационального лидера азербайджанского народа, и его достойного преемника Ильхама Алиева.

Глава диппредставительства Азербайджана в Молдове подчеркнул связывающие две страны узы дружбы и всестороннего взаимодействия. Он также поблагодарил молдавское руководство, придерживающееся норм и принципов международного права в вопросе Карабахского конфликта и поддерживающее в нем Азербайджан. Дипломат выразил чувство радости, которое испытывает Азербайджан по отношению к дружественной стране, видя масштабные реформы последних лет в Молдове, нацеленные на улучшения во всех сферах жизнедеятельности.

В продолжение торжественного приема, получившего широкое освещение в местных СМИ, прозвучала классическая и национальная музыка Азербайджана. Известный певец из Молдовы, лауреат многих международных конкурсов Виталий Мачунский исполнил ряд всеми любимых песен из репертуара великого деятеля культуры Азербайджана Муслима Магомаева.

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