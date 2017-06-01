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Atabank становится гигантом эксклюзив

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Процесс объединения Atabank и Caspian Development Bank прошел за короткий срок, и в этом большая заслуга Палаты по назору за финансовыми рынками. Об этом, как передает haqqin.az, заявил председатель правления Atabank Даянат Гулиев.

Даянат Гулиев

По его словам, и до объединения Atabank не был мелким банком. Сейчас же в результате объединения сформировались достаточные объемы финансов, а позиция Atabank укрепились.

Atabank сейчас имеет стопроцентный местный акционерный капитал.

«У нас нет никаких зарубежных обязательств. После консолидации совокупный капитал достиг 142,7 миллиона манатов, активы - 607,3 миллиона манатов, а кредитный портфель - 546,1 миллиона манатов», - отметил Гулиев.

В свою очередь, заместитель председателя правления банка Этибар Бабашлы указал на то, что Atabank занимает четвертое место по объему кредитного портфеля (546,1 миллиона манатов) среди банков Азербайджана. До объединения Atabank находился на седьмой позиции по этому показателю.

Увеличилось и количество филиалов - с 26-ти до 31-го. А что касается POS-терминалов, то их почти 18 тысяч, что составляет 35% всего объема рынка.

Напомним, Caspian Development Bank присоединен к Atabank. Председателем правления обновленного Atabank стал Даянат Гулиев, а председателем Наблюдательного совета - Фарах Мамедова.

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