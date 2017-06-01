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Во имя союза с арабским миром США снимают вопрос Иерусалима комментирует Зэев Ханин

Автор: Записал Акпер Гасанов, собкор 

«По всем признакам, речь идет не о стратегическом решении, а о согласованном с израильской стороной варианте "притормозить" действия, включая перенос посольства, официальное признание всего Иерусалима столицей Израиля, расширения некоторых поселений в Иудее и Самарии, которые могли бы помешать созданию под эгидой США ближневосточного антитеррористического альянса с участием Израиля и умеренных прозападных арабских стран региона», - сказал в интервью haqqin,az израильский политолог и аналитик, профессор политических наук Зэев Ханин, комментируя сообщение  американского  телеканала NBC о том, что президент США Дональд Трамп намерен заморозить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода.

Зэев Ханин

По словам эксперта, эти арабские страны остро заинтересованы в сотрудничестве с Иерусалимом для противостояния Ирану и суннитским радикалам, а также хотели бы закрыть ставший для них контрпродуктивным "палестинский вопрос". «В прошлом они полагали, что оплатить этот проект (во всех смыслах) должен один Израиль, с чем в Иерусалиме не соглашались, настаивая, что арабы должны пройти свою часть пути (в том числе в плане уступок в палестинском вопросе), коль скоро они нуждаются в сотрудничестве с Израилем больше, чем Израиль с ними. Поэтому проект застопорился», - напомнил он.

Израильский аналитик считает, что смена вектора в Вашингтоне может дать ему новый импульс, но одновременно Белый дом просит Иерусалим учитывать тот факт, что саудиты и их союзники, которые находятся в "капкане" своей многолетней антиизраильской (или антисионистской) риторики, не могут пойти на радикальные шаги навстречу Израилю без размораживания диалога Израиля и ПНА в надежде на то, что палестинцы воспользуются этим едва ли не последним шансом сохранить свою релевантность в качестве субъекта ближневосточного процесса, иначе поезд уйдет без них.

«Но до тех пор, пока эта тема не закрыта – в ту или иную сторону – можно предположить, что стороны договорились не делать "резких движений". Это, понятно, гипотеза, но она вытекает из логики развития событий. В любом случае, полагаю, что перенос посольства США в Иерусалим отложен, но не снят с повестки дня», резюмировал З.Ханин.

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